Marto Boychev - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Marto Boychev
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Marto Boychev
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|15.08.2024
|Был в запасе
|Пафос
|4:0
|ЦСКА 1948
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|08.08.2024
|Был в запасе
|ЦСКА 1948
|2:1
|Пафос
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Будучность
|1:1
|ЦСКА 1948
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА 1948
|2:2
|Спартак Варна
|Болгария. Первая лига, 2 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА 1948
|1:0
|Будучность
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч