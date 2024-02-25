Loïc Mesanvi - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Loïc Mesanvi
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Loïc Mesanvi
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.07.2024
|1' - 46'
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|Некакса
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|27.07.2024
|1' - 59'
|Сиэтл
|2:0
|Миннесота Юнайтед
|Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миннесота Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2024
|61' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|25.02.2024
|77' -90'
|Остин (Остин)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)