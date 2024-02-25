Nimfasha Berchimas - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Nimfasha Berchimas
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nimfasha Berchimas
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шарлотт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.03.2024
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:0
|Коламбус (Коламбус)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|09.03.2024
|82' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|25.02.2024
|84' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)