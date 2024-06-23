Oliver Semmle - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Oliver Semmle
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Oliver Semmle
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|
2:1
(4:3)п
|Мазатлан
|Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
|14.08.2024
|Был в запасе
|Цинциннати
|2:4
|Филадельфия Юнион
|Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
|10.08.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Монреаль
|Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
|05.08.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|
1:2
(3:5)п
|Крус Асуль
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Шарлотт
|Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|07.07.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|04.07.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|4:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Монреаль (Монреаль)
|4:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.06.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|20.06.2024
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|4:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|16.06.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Интер (Майами)
|02.06.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Монреаль (Монреаль)
|30.05.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Торонто (Торонто)
|26.05.2024
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|19.05.2024
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|16.05.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|12.05.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:3
|Орландо Сити (Орландо)
|05.05.2024
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|07.04.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|24.03.2024
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|03.03.2024
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|25.02.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:2
|Чикаго Файр (Чикаго)