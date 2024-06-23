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    Oliver Semmle - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Oliver Semmle
    Команда Филадельфия Юнион
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион 2:1
    (4:3)п         		Мазатлан Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
    14.08.2024 Был в запасе Цинциннати 2:4 Филадельфия Юнион Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
    10.08.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион 2:0 Монреаль Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
    05.08.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион 1:2
    (3:5)п         		Крус Асуль Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    28.07.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион 1:0 Шарлотт Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Филадельфия Юнион 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2024 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    07.07.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    04.07.2024 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 4:3 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    30.06.2024 Был в запасе Монреаль (Монреаль) 4:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.06.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:2 Шарлотт (Шарлотт)
    20.06.2024 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 4:3 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    16.06.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Интер (Майами)
    02.06.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Монреаль (Монреаль)
    30.05.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Торонто (Торонто)
    26.05.2024 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    19.05.2024 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:3 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    16.05.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    12.05.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:3 Орландо Сити (Орландо)
    05.05.2024 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.05.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Сиэтл (Сиэтл)
    28.04.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.04.2024 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    07.04.2024 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    30.03.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    24.03.2024 1' -90' Портленд (Портленд) 1:3 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.03.2024 Был в запасе Остин (Остин) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    03.03.2024 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    25.02.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:2 Чикаго Файр (Чикаго)
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