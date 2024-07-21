Thomas Musto - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Thomas Musto
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Thomas Musto
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|4:1
|Сан-Хосе
|Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
|08.08.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|2:0
|Остин
|Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
|31.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|
2:3
(2:4)п
|Ванкувер Уайткепс
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Сиэтл
|0:3
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 37 тур