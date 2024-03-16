Франсуа Эконголо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Франсуа
|Фамилия
|Эконголо
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2004 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Франсуа
|Фамилия
|Эконголо
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2004 (20 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|15.05.2024
|90' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|1:0
|Динамо Бт (Батуми)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:1
|Торпедо (Кутаиси)
|02.05.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|16.03.2024
|73' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|1:0
|Дила (Гори)