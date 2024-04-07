Элитон Жуниор - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Элитон
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Матеус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Элитон
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Матеус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.08.2024
|1' - 90'
|Торпедо
|1:2
|Омония
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|1' - 46'
|Омония
|3:1
|Торпедо
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|11
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)
|22' 86'
|15.05.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|1:0
|Динамо Бт (Батуми)
|28'
|10.05.2024
|1' -80'
|Дила (Гори)
|1:1
|Торпедо (Кутаиси)
|02.05.2024
|1' -63'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|27.04.2024
|46' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:3
|Торпедо (Кутаиси)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Торпедо (Кутаиси)
|11.04.2024
|81' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|1' -64'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Торпедо (Кутаиси)
|02.04.2024
|1' -74'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|70'
|29.03.2024
|1' -76'
|Динамо Бт (Батуми)
|3:2
|Торпедо (Кутаиси)
|16.03.2024
|1' -83'
|Торпедо (Кутаиси)
|1:0
|Дила (Гори)
|10.03.2024
|1' -85'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|06.03.2024
|1' -58'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|53'
|02.03.2024
|1' -65'
|Торпедо (Кутаиси)
|4:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|45'