Pablo Palacio - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Pablo Palacio
|Команда
|Палестино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Pablo Palacio
|Команда
|Палестино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 59'
|Унион Ла Калера
|2:1
|Палестино
|Чили. Примера, 20 тур
|15.08.2024
|78' - 90'
|Палестино
|2:2
|Индепендьенте
|Копа Судамерикана, 1/8 финала, первый матч
|09.08.2024
|Был в запасе
|Палестино
|4:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 19 тур
|04.08.2024
|90' - 90'
|Универсидад Католика
|1:1
|Палестино
|Чили. Примера, 18 тур
|30.07.2024
|1' - 59'
|Кобрелоа
|3:1
|Палестино
|Чили. Примера, 17 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Куяба
|1:2
|Палестино
|Копа Судамерикана, 1/16 финала, ответный матч
|21.07.2024
|1' - 90'
|Палестино
|1:3
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч