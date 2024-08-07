Hiroki Miyazawa - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Hiroki Miyazawa
|Команда
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hiroki Miyazawa
|Команда
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|76' - 90'
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|5:3
|Саган Тосу
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|10.08.2024
|1' - 58'
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|1:2
|Ависпа Фукуока
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|61' - 90'
|Йокогама Маринос
|3:2
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч