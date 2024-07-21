Akito Fukuta - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Akito Fukuta
|Команда
|Саган Тосу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Akito Fukuta
|Команда
|Саган Тосу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|5:3
|Саган Тосу
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|57'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Саган Тосу
|1:1
|Урава Рэд Даймондс
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 74'
|Касима Антлерс
|3:0
|Саган Тосу
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|42'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Саган Тосу
|1:4
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 24 тур
|41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч