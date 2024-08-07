Ryuki Miura - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Ryuki Miura
|Команда
|Джубило Ивата
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Ryuki Miura
|Команда
|Джубило Ивата
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Матида Зельвия
|4:0
|Джубило Ивата
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Джубило Ивата
|2:1
|Касима Антлерс
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 90'
|Альбирекс Ниигата
|2:2
|Джубило Ивата
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч