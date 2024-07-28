Thierry Etongou - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Thierry Etongou
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Thierry Etongou
|Команда
|Раднички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|Был в запасе
|Раднички
|3:1
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Раднички 1923
|4:0
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Раднички
|1:0
|ТСЦ Бачка Топола
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч