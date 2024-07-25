Rudolf Bozik - статистика
#5 | Нападающий
|Имя
|Rudolf Bozik
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Rudolf Bozik
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Хайдук
|0:1
|Ружомберок
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|08.08.2024
|Был в запасе
|Ружомберок
|0:0
|Хайдук
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Трабзонспор
|1:0
|Ружомберок
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Ружомберок
|0:2
|Трабзонспор
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч