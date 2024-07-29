Edisson Restrepo - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Edisson Restrepo
|Команда
|Насьональ Потоси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Edisson Restrepo
|Команда
|Насьональ Потоси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Насьональ Потоси
|2:1
|Сан-Хосе
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте Петролеро
|3:3
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|77'
|10.08.2024
|1' - 90'
|Насьональ Потоси
|3:1
|Сан-Антонио Було-Було
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|06.08.2024
|1' - 90'
|Блуминг
|4:1
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|47'
|29.07.2024
|1' - 90'
|Насьональ Потоси
|2:1
|Боливар
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч