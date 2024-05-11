Эдмунд Арко-Менса - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Эдмунд
|Фамилия
|Арко-Менса
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Эдмунд
|Фамилия
|Арко-Менса
|Команда
|Динамо Бт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|19.05.2024
|87' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|1:0
|Динамо Бт (Батуми)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Динамо Бт (Батуми)
|1:1
|Телави (Телави)