Ираклий Бидзинашвили - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Бидзинашвили
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Бидзинашвили
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.08.2024
|Был в запасе
|Торпедо
|1:2
|Омония
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|73' - 90'
|Омония
|3:1
|Торпедо
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Женис
|10
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|69' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:2
|Женис (Астана)
|87'
|02.06.2024
|1' -81'
|Женис (Астана)
|0:1
|Атырау (Атырау)
|18.05.2024
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|1:0
|Женис (Астана)
|12.05.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|27.04.2024
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женис (Астана)
|90'
|20.04.2024
|1' -76'
|Женис (Астана)
|1:0
|Туран (Туркестан)
|38'
|06.04.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|83'
|31.03.2024
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:0
|Женис (Астана)
|07.03.2024
|1' -88'
|Женис (Астана)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|80'
|01.03.2024
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Женис (Астана)
|85'