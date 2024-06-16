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    Андерсон Хулио - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Андерсон
    Фамилия Хулио
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1996 (28 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.08.2024 1' - 46' Динамо Хьюстон 3:0 Реал Солт-Лейк Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
    02.08.2024 1' - 78' Реал Солт-Лейк 2:1 Атлас Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
    45'
    21.07.2024 1' - 74' Колорадо 3:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 22 6 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 1' -74' Колорадо (Денвер) 3:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    18.07.2024 1' -78' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.07.2024 63' -90' Портленд (Портленд) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    07.07.2024 67' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    04.07.2024 84' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:2 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    23.06.2024 21' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    20.06.2024 1' -75' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 3:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    33'
    16.06.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    02.06.2024 1' -63' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:1 Остин (Остин)
    24' 31'
    30.05.2024 1' -58' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.05.2024 62' -90' Даллас (Даллас) 3:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    73' 90'
    19.05.2024 60' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 5:3 Колорадо (Денвер)
    90'
    16.05.2024 72' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сиэтл (Сиэтл)
    12.05.2024 72' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.05.2024 1' -70' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    28.04.2024 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    21.04.2024 82' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:4 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.04.2024 71' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    31.03.2024 1' -76' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    24.03.2024 1' -83' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    70'
    10.03.2024 71' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Колорадо (Денвер)
    02.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.02.2024 86' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    22.02.2024 66' -90' Интер (Майами) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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