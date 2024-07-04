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    Kauê - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Kauê
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.08.2024 Был в запасе Ботафого 4:1 Фламенго Бразилия. Серия А, 23 тур
    15.08.2024 Был в запасе Ботафого 2:1 Палмейрас Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
    11.08.2024 Был в запасе Жувентуде 2:2 Ботафого Бразилия. Серия А, 22 тур
    04.08.2024 1' - 90' Атлетико Гойяненсе 1:4 Ботафого Бразилия. Серия А, 21 тур
    28.07.2024 Был в запасе Ботафого 0:2 Крузейро Бразилия. Серия А, 20 тур
    25.07.2024 Был в запасе Сан-Паулу 2:2 Ботафого Бразилия. Серия А, 19 тур
    21.07.2024 Был в запасе Ботафого 1:0 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 4:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    11.08.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.08.2024 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:4 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    28.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2024 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    08.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    04.07.2024 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.06.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.06.2024 Был в запасе Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.06.2024 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    19.04.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
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