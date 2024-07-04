|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|4:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|15.08.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|2:1
|Палмейрас
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Жувентуде
|2:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 22 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:4
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|0:2
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|2:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:4
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|08.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|04.07.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.06.2024
|Был в запасе
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)