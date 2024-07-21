Michael Ortega - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Michael Ortega
|Команда
|Стронгест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Michael Ortega
|Команда
|Стронгест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 65'
|Реал Томаяпо
|2:0
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|15.08.2024
|81' - 90'
|Пеньяроль
|4:0
|Стронгест
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|85'
|08.08.2024
|1' - 76'
|Реал Санта-Крус
|1:2
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|05.08.2024
|1' - 90'
|Стронгест
|5:0
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|26'
|02.08.2024
|87' - 90'
|Олвейс Реди
|0:0
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Стронгест
|1:1
|Аврора
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|21.07.2024
|1' - 65'
|Сан-Хосе
|5:2
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|5'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч