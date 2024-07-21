Yong-jun Heo - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Yong-jun Heo
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yong-jun Heo
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 46'
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|28.07.2024
|1' - 46'
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|1' - 60'
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|49'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч