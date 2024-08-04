Santiago Dittborn - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Santiago Dittborn
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Santiago Dittborn
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Аудакс Итальяно
|2:1
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Аудакс Итальяно
|1:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 4 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Аудакс Итальяно
|0:1
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч