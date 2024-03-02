Майком Давид - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Майком
|Фамилия
|Давид
|Команда
|Елимай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 2000 (24 года)
|Рост
|184
|Имя
|Майком
|Фамилия
|Давид
|Команда
|Елимай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 2000 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Елимай
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Елимай (Семей)
|19.05.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:1
|Кайрат (Алматы)
|68'
|12.05.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|04.05.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|1:2
|Елимай (Семей)
|28.04.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:1
|Ордабасы (Шымкент)
|06.04.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:0
|Кайсар (Кызылорда)
|31.03.2024
|1' -89'
|Астана (Астана)
|0:1
|Елимай (Семей)
|06.03.2024
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:2
|Елимай (Семей)
|02.03.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|0:0
|Атырау (Атырау)
|53'