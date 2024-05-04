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    Алексей Щебетун - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Щебетун
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Родной город Запорожье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1997 (27 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.08.2024 1' - 46' Кызыл-Жар 0:1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
    11.08.2024 1' - 64' Тобол 1:2 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
    03.08.2024 1' - 55' Кызыл-Жар 2:1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
    28.07.2024 1' - 71' Актобе 2:0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 11 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2024 1' -46' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:1 Кайрат (Алматы)
    11.08.2024 1' -64' Тобол (Костанай) 1:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    03.08.2024 1' -55' Кызыл-Жар (Петропавловск) 2:1 Жетысу (Талдыкорган)
    28.07.2024 1' -71' Актобе (Актобе) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    29.06.2024 1' -88' Кызыл-Жар (Петропавловск) 2:0 Шахтер (Караганда)
    56' 36'
    22.06.2024 1' -79' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:1 Астана (Астана)
    02.06.2024 46' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Елимай (Семей)
    19.05.2024 1' -73' Жетысу (Талдыкорган) 0:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    12.05.2024 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:2 Актобе (Актобе)
    04.05.2024 76' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:1 Туран (Туркестан)
    90'
    27.04.2024 66' -90' Атырау (Атырау) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    20.04.2024 81' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    06.04.2024 74' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 4:0 Женис (Астана)
    81'
    31.03.2024 85' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 Тобол (Костанай)
    06.03.2024 73' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    80' 75'
    02.03.2024 77' -90' Кайрат (Алматы) 2:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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