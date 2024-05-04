Алексей Щебетун - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Щебетун
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Щебетун
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 46'
|Кызыл-Жар
|0:1
|Кайрат
|Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
|11.08.2024
|1' - 64'
|Тобол
|1:2
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
|03.08.2024
|1' - 55'
|Кызыл-Жар
|2:1
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
|28.07.2024
|1' - 71'
|Актобе
|2:0
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|11
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -46'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Кайрат (Алматы)
|11.08.2024
|1' -64'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|03.08.2024
|1' -55'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|2:1
|Жетысу (Талдыкорган)
|28.07.2024
|1' -71'
|Актобе (Актобе)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|29.06.2024
|1' -88'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|56' 36'
|22.06.2024
|1' -79'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Астана (Астана)
|02.06.2024
|46' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Елимай (Семей)
|19.05.2024
|1' -73'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|04.05.2024
|76' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Туран (Туркестан)
|90'
|27.04.2024
|66' -90'
|Атырау (Атырау)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|20.04.2024
|81' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|06.04.2024
|74' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|81'
|31.03.2024
|85' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|06.03.2024
|73' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|80' 75'
|02.03.2024
|77' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)