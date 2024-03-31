Ираклий Бугридзе - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Бугридзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Бугридзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2024
|78' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|22.06.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Астана (Астана)
|02.06.2024
|81' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Елимай (Семей)
|19.05.2024
|1' -66'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|36'
|12.05.2024
|77' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|04.05.2024
|66' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Туран (Туркестан)
|27.04.2024
|58' -90'
|Атырау (Атырау)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|20.04.2024
|81' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|06.04.2024
|74' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|31.03.2024
|85' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|06.03.2024
|81' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|02.03.2024
|86' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)