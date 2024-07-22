Carlos Áñez - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Carlos Áñez
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Carlos Áñez
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.08.2024
|1' - 70'
|Ориенте Петролеро
|0:1
|Блуминг
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|70'
|08.08.2024
|1' - 90'
|Ориенте Петролеро
|0:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|03.08.2024
|1' - 67'
|Сан-Хосе
|2:0
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|30'
|31.07.2024
|1' - 65'
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|34'
|27.07.2024
|1' - 90'
|Реал Санта-Крус
|0:1
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|90'
|22.07.2024
|1' - 90'
|Ориенте Петролеро
|2:1
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|64' 43'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч