Hugo Dorrego - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Hugo Dorrego
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hugo Dorrego
|Команда
|Ориенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Олвейс Реди
|2:3
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|12.08.2024
|1' - 85'
|Ориенте Петролеро
|0:1
|Блуминг
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|08.08.2024
|60' - 90'
|Ориенте Петролеро
|0:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|03.08.2024
|1' - 66'
|Сан-Хосе
|2:0
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|27.07.2024
|1' - 62'
|Реал Санта-Крус
|0:1
|Ориенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|55'
|22.07.2024
|1' - 90'
|Ориенте Петролеро
|2:1
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|22'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч