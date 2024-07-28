Josué Mamani - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Josué Mamani
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Josué Mamani
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|1' - 86'
|Хорхе Вильстерманн
|3:0
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|48'
|11.08.2024
|63' - 90'
|Аврора
|0:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|09.08.2024
|1' - 69'
|Боливар
|2:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|05.08.2024
|1' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|2:1
|Реал Томаяпо
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|31.07.2024
|1' - 65'
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|32'
|28.07.2024
|1' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|2:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч