Ariel Nahuelpán - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Ariel Nahuelpán
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ariel Nahuelpán
|Команда
|Хорхе Вильстерманн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|86' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|3:0
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|11.08.2024
|78' - 90'
|Аврора
|0:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|31.07.2024
|1' - 90'
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|28.07.2024
|46' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|2:0
|Роял Пари
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|69' 46'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч