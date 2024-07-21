Miguel Quiroga - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Miguel Quiroga
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Miguel Quiroga
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|Был в запасе
|Индепендьенте Петролеро
|3:3
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|08.08.2024
|1' - 46'
|Реал Томаяпо
|2:2
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|05.08.2024
|1' - 46'
|Стронгест
|5:0
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|27.07.2024
|1' - 70'
|Блуминг
|1:1
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|56'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте Петролеро
|2:1
|Аврора
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч