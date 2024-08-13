Sebastián Ibars - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Sebastián Ibars
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Sebastián Ibars
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Университарио де Винто
|1:2
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|58' 39'
|13.08.2024
|46' - 90'
|Индепендьенте Петролеро
|3:3
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч