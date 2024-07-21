Denilson Valda - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Denilson Valda
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Denilson Valda
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Университарио де Винто
|1:2
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|13.08.2024
|1' - 46'
|Индепендьенте Петролеро
|3:3
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|08.08.2024
|46' - 90'
|Реал Томаяпо
|2:2
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|68'
|27.07.2024
|70' - 90'
|Блуминг
|1:1
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|76'
|21.07.2024
|1' - 85'
|Индепендьенте Петролеро
|2:1
|Аврора
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч