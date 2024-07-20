Layonel Figueroa - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Layonel Figueroa
|Команда
|Реал Томаяпо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Layonel Figueroa
|Команда
|Реал Томаяпо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|74' - 90'
|Реал Томаяпо
|2:0
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 12 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Реал Томаяпо
|2:2
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|05.08.2024
|66' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|2:1
|Реал Томаяпо
|Боливия. Примера, Клаусура, 9 тур
|31.07.2024
|46' - 90'
|Реал Томаяпо
|2:1
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|89'
|26.07.2024
|Был в запасе
|Сан-Антонио Було-Було
|1:1
|Реал Томаяпо
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|20.07.2024
|90' - 90'
|Реал Томаяпо
|2:0
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч