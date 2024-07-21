Pontus Rödin - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Pontus Rödin
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Pontus Rödin
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 122'
|Гент
|3:2
|Силькеборг
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Рандерс
|0:2
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 4 тур
|08.08.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|2:2
|Гент
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|3:2
|Виборг
|Дания. Суперлига, 3 тур
|40'
|01.08.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|3:2
|Мольде
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|1' - 90'
|Ольборг
|2:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 2 тур
|25.07.2024
|1' - 90'
|Мольде
|3:1
|Силькеборг
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|1:0
|Сендерийск
|Дания. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2024
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|04.08.2024
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:2
|Виборг (Виборг)
|40'
|28.07.2024
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|21.07.2024
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Сендерийск (Сендерийск)