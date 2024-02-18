Bryan Olivera - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Bryan Olivera
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Bryan Olivera
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Волос (Волос)
|03.03.2024
|1' -60'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:0
|Волос (Волос)
|49'
|28.02.2024
|90' -90'
|Волос (Волос)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)
|25.02.2024
|76' -90'
|Арис (Салоники)
|2:0
|Волос (Волос)
|18.02.2024
|62' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|ПАС (Яннина)