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    Rosen Bozhinov

    #3 | Защитник
    Имя Rosen Bozhinov
    Команда ЦСКА 1948
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Россия
    Мобильная версия
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