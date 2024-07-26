Leonardo Justiniano - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Leonardo Justiniano
|Команда
|Сан-Антонио Було-Було
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Leonardo Justiniano
|Команда
|Сан-Антонио Було-Було
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.08.2024
|1' - 90'
|Сан-Антонио Було-Було
|2:1
|Университарио де Винто
|Боливия. Примера, Клаусура, 11 тур
|51'
|10.08.2024
|1' - 58'
|Насьональ Потоси
|3:1
|Сан-Антонио Було-Було
|Боливия. Примера, Клаусура, 10 тур
|31.07.2024
|81' - 90'
|Аврора
|2:3
|Сан-Антонио Було-Було
|Боливия. Примера, Клаусура, 8 тур
|26.07.2024
|1' - 90'
|Сан-Антонио Було-Було
|1:1
|Реал Томаяпо
|Боливия. Примера, Клаусура, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч