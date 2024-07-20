Isaac Díaz - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Isaac Díaz
|Команда
|Депортес Копиапо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Isaac Díaz
|Команда
|Депортес Копиапо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Депортес Копиапо
|0:2
|Уачипато
|Чили. Примера, 20 тур
|05.08.2024
|1' - 77'
|Универсидад де Чили
|1:0
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 18 тур
|45'
|27.07.2024
|1' - 68'
|Депортес Копиапо
|3:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 17 тур
|61'
|20.07.2024
|67' - 90'
|О'Хиггинс
|2:0
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч