Carlos Algarra López - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Carlos Algarra López
|Команда
|Берое
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Carlos Algarra López
|Команда
|Берое
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Крумовград
|0:1
|Берое
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Берое
|0:2
|Локомотив Пл
|Болгария. Первая лига, 4 тур
|15'
|05.08.2024
|1' - 90'
|Ботев Враца
|1:2
|Берое
|Болгария. Первая лига, 3 тур
|29.07.2024
|1' - 90'
|Берое
|0:0
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 2 тур
|22.07.2024
|1' - 90'
|Септември
|0:1
|Берое
|Болгария. Первая лига, 1 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч