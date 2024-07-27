Charlie Wiggett - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Charlie Wiggett
|Команда
|Слайго Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Charlie Wiggett
|Команда
|Слайго Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|Слайго Роверс
|2:1
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Сент Патрикс
|3:2
|Слайго Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Слайго Роверс
|2:0
|Голуэй Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч