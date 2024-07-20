Celso Raposo - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Celso Raposo
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Celso Raposo
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|12.08.2024
|1' - 90'
|Септември
|0:1
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 4 тур
|15'
|04.08.2024
|9' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Черно Море
|Болгария. Первая лига, 3 тур
|29.07.2024
|1' - 90'
|Берое
|0:0
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 2 тур
|90'
|20.07.2024
|1' - 90'
|Локомотив
|1:4
|Левски
|Болгария. Первая лига, 1 тур
|6'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч