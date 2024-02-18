Джауи Сиссе - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Джауи
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2004 (20 лет)
|Имя
|Джауи
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|17.03.2024
|88' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|25.02.2024
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|18.02.2024
|90' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)