Арчи Браун - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Арчи
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2002 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Арчи
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2002 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Гент
|4:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 4 тур
|15.08.2024
|Был в запасе
|Гент
|3:2
|Силькеборг
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Шарлеруа
|1:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 3 тур
|08.08.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|2:2
|Гент
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|1' - 90'
|Гент
|1:2
|Дендер
|Бельгия. Про-Лига, 2 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Викингур
|0:2
|Гент
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|1' - 90'
|Кортрейк
|0:1
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 1 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Гент
|4:1
|Викингур
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:1
|Вестерло (Вестерло)
|11.08.2024
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Гент (Гент)
|04.08.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Дендер (Дендерлеув)
|28.07.2024
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Гент (Гент)