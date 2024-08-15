Леон Юберг-Ховланд - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Юберг-Ховланд
|Команда
|Мольде
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Юберг-Ховланд
|Команда
|Мольде
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|1:0
|Мольде
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч