Густав Нихейм - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Нихейм
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Нихейм
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|1:0
|Мольде
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Лиллестрем
|1:2
|Мольде
|Норвегия. Элитсериен, 18 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Мольде
|3:0
|Серкль Брюгге
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Силькеборг
|3:2
|Мольде
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|Был в запасе
|Викинг
|1:0
|Мольде
|Норвегия. Элитсериен, 16 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Мольде
|3:1
|Силькеборг
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|20.07.2024
|Был в запасе
|Мольде
|2:0
|КФУМ-Камератене
|Норвегия. Элитсериен, 15 тур