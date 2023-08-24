Люк Гауэр - статистика
#42 | Вратарь
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Гауэр
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Гауэр
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.02.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|14.12.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6:0
|ХИК (Хельсинки)
|05.10.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Левски (София)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Левски (София)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)