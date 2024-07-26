Min-woo Kim - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Min-woo Kim
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Min-woo Kim
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Ульсан Хендэ
|1:2
|Сувон Самсунг
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|1:0
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Чеджу
|1:0
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч