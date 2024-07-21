Seung-hwan Lee - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Seung-hwan Lee
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Seung-hwan Lee
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур