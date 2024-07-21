Jorge Teixeira - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Jorge Teixeira
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jorge Teixeira
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|64' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|28.07.2024
|46' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|60' - 90'
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч