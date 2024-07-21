Jeong-won Eo - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Jeong-won Eo
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jeong-won Eo
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч