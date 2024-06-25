Александр Кузьмин - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 2008 (16 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 2008 (16 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|66' -85'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)